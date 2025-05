Palermo-Carrarese, Calabro: “la squadra è volenterosa di chiudere in positivo”

Il tecnico ha lodato squadra, società e tifosi per la salvezza, raggiunta la scorsa giornata: "Dopo la partita di Mantova , abbiamo tutti realizzato meglio il grande trionfo di quest’anno, la portata dell’obiettivo raggiunto e la straordinarietà di ciò che abbiamo costruito insieme. Abbiamo affrontato difficoltà non banali, soprattutto nella fase iniziale della stagione, ma nonostante le importanti problematiche logistiche e l’impatto con una nuova categoria, siamo riusciti ad archiviare la salvezza praticamente con due giornate di anticipo. Oltre ai calciatori, ci tengo a ringraziare nello specifico il presidente Gemignani e i suoi collaboratori per il grande supporto e per averci dato la possibilità di lavorare nelle migliori condizioni possibili durante la stagione. Credo sia doverosa - ha continuato - una menzione speciale anche a questi fantastici tifosi".

L'ex tecnico del Catanzaro ha poi parlato della partita contro i rosanero: "per quanto riguarda la trasferta di Palermo, credo che non sia semplice mantenere la cattiveria agonistica e la giusta concentrazione, anche nervosa, dopo il raggiungimento di risultati simili. Però ho osservato negli ultimi allenamenti, una squadra volenterosa di chiudere la stagione con un risultato positivo in un palcoscenico prestigioso come il "Barbera". Nonostante non abbia ancora deciso la formazione che scenderà in campo dal primo minuto, ho sempre avuto la fortuna di poter contare su una rosa profonda, che merita tanto e che, anche oggi ad obiettivo raggiunto, mi ha messo in difficoltà nelle decisioni in vista di Palermo", ha concluso.