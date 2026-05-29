Dopo la decisione di non confermare Roberto Breda, il Padova è alla ricerca del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da "trivenetogol.it", il direttore sportivo Mirabelli dovrebbe incontrare a breve Giorgio Gorgone. Dopo i colloqui recenti con Luca Gotti, Ignazio Abate e Paolo Zanetti, l’ex tecnico del Pescara sembra essere sempre più in lizza.

Per Gorgone sarebbe un’occasione di rilancio dopo la retrocessione con gli abruzzesi: un rendimento discreto, considerando la scarsa qualità della rosa, che però non è bastato a restare in Serie B. Subentrato a Vincenzo Vivarini a novembre, aveva guidato il Pescara vicino a un’impresa storica, anche grazie all’arrivo di Lorenzo Insigne, capace insieme a lui di ridare fiducia a una squadra reduce da un disastroso girone d’andata.

Dunque, il suo impiego al Pescara potrebbe considerarsi anche positivo, ma la retrocessione pesa come un macigno.