Monza-Parma, Vazquez: “Dopo Siviglia avevo bisogno di questo. I play off…”

Le dichiarazioni dell'ex fantasista del Palermo, Franco Vazquez, a margine del big match di Serie B conclusosi in parità tra Monza e Parma

Talento puro, classe cristallina. Franco Vazquez è il perno del roster offensivo del Parma di Iachini che ha pareggiato per uno a uno nella giornata di ieri sul campo del Monza. Ad aprire le danze una perla balistica dell'ex calciatore del Palermo che è andato in doppia cifra in stagione a distanza di sette anni dall'ultima volta proprio quando indossava la maglia rosanero in Serie A. Un gol di pregevole fattura, un pallonetto sul palo lontano di Lamanna sul quale lo stesso portiere del Monza nulla ha potuto. Vazquez ha così analizzato la sua prestazione e il momento vissuto dalla compagine ducale ai microfoni di Sky Sport. Di seguito, le sue dichiarazioni.