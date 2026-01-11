Mantova, GDS: “Modesto: «Loro forti, Bardi parte titolare»”

Arrivato in panchina a fine 2025 al posto di Possanzini, Modesto traccia un primo bilancio del suo lavoro: in due partite è arrivato un punto, ma le indicazioni sono state incoraggianti. L’allenatore sottolinea come, contro Empoli e Carrarese, il Mantova sia riuscito a creare occasioni importanti, pur ammettendo che qualcosa vada ancora sistemato. Muovere la classifica è stato fondamentale, anche se la strada per risolvere tutti i problemi è ancora lunga.