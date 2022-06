Lancini: “Quando Castagnini mi chiamò, io non esitai. Palermo è tornata dove merita”

Edoardo Lancini è stato uno dei protagonisti della promozione del Palermo in Serie B. In coppia con Ivan Marconi , l'ex Brescia è stato il titolare inamovibile della coppia dei due centrali della difesa a quattro di Silvio Baldini . Questa la gioia di Lancini con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram:

"Ancora ricordo il 12 agosto 2019 quando arrivò la chiamata del direttore Castagnini. Nonostante tutti mi dicevano che ero pazzo, non ho esitato un secondo ed ho accettato la sua proposta, scendendo in serie D. Il mio è stato amore a prima vista verso questa maglia e verso PALERMO… e il 12 giugno 2022, dopo un percorso di gioie e sofferenze, il sogno si è realizzato. Il PALERMO è tornato dove merita e questo grazie alla perseveranza mia e di una squadra che si è sacrificata per questa maglia e per questi colori. TUTTO MOLTO BELLO".