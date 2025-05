Juve Stabia-Palermo, i precedenti dell’arbitro Di Bello con i rosanero

L'arbitro designato per il match in programma sabato alle 19:30 è Marco Di Bello della sezione di Brindisi , direttore di gara di assoluta esperienza tra Serie A e competizioni UEFA.

In carriera ha diretto in totale 12 sfide dei rosanero: 5 in Serie B e 7 in Serie A. Il bilancio è negativo ai rosanero: 6 sconfitte, 4 vittorie e 2 pareggi.