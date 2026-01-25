Il pullman della Cremonese va via senza Audero: la clamorosa disavventura dell’ex portiere del Palermo

Emil Audero ha vissuto una vera giornata da dimenticare a Reggio Emilia. Dopo la sconfitta della Cremonese contro il Sassuolo – macchiata anche da un suo errore decisivo sul gol di Fadera – il portiere è stato protagonista di una disavventura surreale fuori dal campo.

Trattenutosi nella mixed zone per parlare con alcuni giornalisti indonesiani (presenti apposta per lui), Audero ha perso il pullman della squadra: la Cremonese è ripartita senza accorgersi che lui non fosse a bordo. Ritrovatosi da solo nel parcheggio del Mapei Stadium, è stato aiutato dal Sassuolo, che gli ha messo a disposizione un’auto per rientrare a Cremona.