Genoa-Reggina, probabili formazioni: Gilardino ritrova Coda, Inzaghi senza Pierozzi

Due campioni del Mondo si sfideranno questa sera nell'anticipo della trentunesima giornata del campionato di Serie B . Alle ore 20:30, allo Stadio "Luigi Ferraris", Alberto Gilardino e Pippo Inzaghi - amici ed ex compagni di squadra - saranno avversari per una notte. Lanciatissimo verso la promozione in Serie A , il Genoa vorrà conquistare l'intera posta in palio al fine di tenere a distanza le inseguitrici per il secondo posto.

La sfida, che si giocherà davanti a circa 30 mila spettatori, farà registrare il record di presenze stagionali per il Genoa. Per l'occasione, Gilardino ritroverà al centro dell'attacco Coda, costretto a saltare le ultime cinque gare. Così come Radu Dragusin. Torna a disposizione anche Aramu, che dovrebbe andare in panchina. Inzaghi, invece, alla vigilia, ha perso Pierozzi, l'uomo dallo stesso tecnico più utilizzato: il giovane esterno destro, infatti, ha accusato un problema all’adduttore in seguito agli impegni con la Nazionale Under 21. Al suo posto, l'allenatore originario di Piacenza potrebbe optare per una scelta più conservativa come Cionek. Out anche Obi, Ricci e Galabinov.