Giorgio Perinetti, direttore sportivo dell'Athletic Club Palermo, ha rilasciato una intervista soffermandosi sul campionato di Serie A, di Serie B:
Le parole
Ex rosa, Perinetti: “Il Palermo con Magnani e Johnsen si candida alla promozione diretta. Occhio alla Samp”
E in B?
"Il mercato di B è sempre più attivo e determinante. Il Palermo con il ritorno di Magnani e l'acquisto di Johnsen si candida di prepotenza per la promozione diretta. La Samp ha fatto un mercato importante, con questo potrebbe sopperire alla carenza di gioco. Può risalire la china".
Spezia e Bari sono in lotta per non retrocedere.
"Sono società iscritte, in maniera improbabile, nella corsa alla salvezza. Quando si verificano queste situazioni ci sono delle difficoltà. Sicuramente non mi auguro che il Bari retroceda, ma la situazione è complicata: ci vogliono intelligenza e forza caratteriale per superare questa lotta".
Direttore e il suo Athletic Palermo?
"Abbiamo raggiunto l'obiettivo salvezza con anticipo. Ora abbiamo voglia di essere una squadra guastafeste, con le nostre ambizioni. Vedremo, di settimana in settimana, su ogni campo. Vogliamo divertirci"
