Ex Palermo, Christian Langella ha attirato l’interesse di due club di Serie B

Il calciatore ex Palermo si è messo in mostra al Rimini, attirando l'interesse di compagini della serie cadetta

Christian Langella , calciatore che ha militato nel Palermo nella stagione 2019/2020, annata ricordata per il primo campionato di Serie D disputato dalla compagine rosanero nella storia e per il tragico avvento del Corona Virus.

In maglia rosanero ha collezionato 24 presenze arricchite da 4 reti. Attualmente è in forza al Rimini, in Serie C, e secondo quanto appreso dalla redazione di "TMW", il classe 2000 avrebbe attirato l'interesse di Cesena e Juve Stabia, compagini della serie cadetta.