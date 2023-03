Cosenza-Reggina, Inzaghi: “Sofferto più di altre volte, fatico a digerire questo ko”

"Stasera sono molto arrabbiato, abbiamo preso gol evitabili, in superiorità in area, senza pressione sulla palla. Faccio fatica a digerire questa sconfitta, ci dispiace per i tifosi, oramai è andata. Le altre sconfitte erano immeritate e giunte per episodi, oggi era una gara in mano nostra e dovevamo fare di più. Per fortuna si gioca subito e dobbiamo reagire. Dovevamo fare il 2-0 con Strelec, poi abbiamo sofferto di più di altre volte, ho messo un difensore in più perché loro gettavano pallone dentro l'area. Dobbiamo svegliarci tutti al più presto, una squadra che vuol ambire ad andare ai playoff non può perdere così".