Corini: “Noi coraggiosi, non parlo di obiettivi. Tifosi? Serviva ritrovare feeling”

Termina con il risultato di 3-2 la sfida tra Palermo e Cremonese, andata in scena questo pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera", valida per l'ultimo turno del campionato di Serie B del 2023. Una sfida rocambolesca decisa da una punizione di Stulac che ha permesso ai rosanero di portarsi a -3 dal secondo posto in classifica. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa.

"Nel massimo stress abbiamo tirato fuori grande coraggio e voglia. Prodotto tanto, subito anche qualcosa, ma abbiamo dimostrato quello che vogliamo essere. Eleviamo gli aspetto positivi. Graves non ha fatto rifinitura, Ceccaroni spinto in campo con appena due allenamenti, Mateju è stato male e non era disponibile. Ho detto alla squadra di tirar fuori tutta l’energia, riconoscerci gli sforzi che abbiamo fatto. Dimostrato coraggio in un momento di massima difficoltà. I tifosi? Li avevamo allenati col Pisa, stasera è stato ancora più bello, c’era tanta gente. Quello che ho percepito nonostante nonostante qualche difficoltà è che la squadra ha prodotto gioco coinvolgente che è stato apprezzato. Conosco bene Palermo, era fondamentale ritrovare feeling col nostro stadio e tornare a vincere in casa. Parlare di obiettivi è pericoloso, Venezia sembrava in fuga e ha avuto qualche battuta d’arresto. Bisogna stare dentro questo campionato, testa già a Cittadella protagonista in questo avvio di stagione, tireremo le somme alla fine del campionato".