Corini: “Brunori? E’ un plus, l’ho visto bene. Arbitro di Cittadella? Dico la mia”

Il trentunesimo turno di Serie B offre la super sfida tra Parma e Palermo allo stadio "Tardini". All'andata i rosanero si imposero per 1-0 al "Barbera" grazie alla rete di Ivan Marconi. Una sfida dalla posta in palio importante tra due piazze blasonate e con un obiettivo chiaro di puntare almeno a partecipare ai prossimi playoff. Queste le dichiarazioni in vista del big match in sala stampa del tecnico rosanero Eugenio Corini :

"Brunori? Son contento, abbiamo gestito le prime due giornate d'allenamento e da ieri ha lavorato in contrapposizione. L'ho visto bene dal punto di vista atletico e mentale. Dopo l'infortunio non pensavamo di recuperarlo per questa partita ma il ragazzo già a Girona era molto convinto. Fortunatamente l'abbiamo recuperato, sono molto contento perché è un'arma in più. Stesso arbitro di Cittadella? Non ho alcun problema, è un ottimo arbitro. Mi fa piacere che mi sia stata riconosciuta l'andamento delle cose e ho la possibilità di accompagnare la squadra in panchina. Matteo è il nostro capitano, è un plus e io devo rispettare il percorso di reintegro. La valutazione deve essere ampia e profonda. Non tutti i giocatori sono uguali, ma bisogna rispettare determinat…