Archiviata la delusione cocente della finale persa, il Catanzaro ora ha la testa al calciomercato. Il primo obiettivo è mantenere in rosa alcuni dei protagonisti dello scorso campionato.

In tal senso, secondo quanto riportato da TuttoCalcioCalabria.it, il Catanzaro starebbe trattando con il Como per Tommaso Cassandro e Felipe Jack.

Entrambi in prestito dai lariani, avrebbero convinto la società calabrese a mantenerli. Cassandro ha contribuito in maniera attiva al campionato di alta qualità del Catanzaro, in prestito in Calabria da due anni, ha giocato in 54 occasioni segnando due reti. Felipe Jack, invece, è arrivato a gennaio e quando chiamato in causa ha sempre risposto in maniera positiva. La rete nella finale playoff ha convinto ulteriormente il direttore sportivo del Catanzaro a provare a mantenerlo in rosa.

Ma i calabresi per trattenerli dovranno fare sacrifici economici abbastanza importanti. Infatti, Cassandro è valutato 1,5 milioni di euro, mentre Felipe Jack 2 milioni. La società calabrese sarebbe disposta a sborsare questo denaro e sarebbe un ulteriore segno della loro tanta ambizione.

Si attendono delle novità. Restano, invece, da chiarire le posizioni di Ciro Polito e Alberto Aquilani stimati da tantissime compagini. Soprattutto il secondo, in orbita Serie A. Segno del grandissimo lavoro svolto nello scorso campionato non solo per essere arrivati a pochi centimetri dalla massima serie.

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