Antonio Calabro, reduce da due salvezze consecutive con la Carrarese ottenute senza particolari patemi, potrebbe non proseguire la sua avventura in toscana. Secondo quanto riportato da trivenetogol.com, l'allenatore, avrebbe già attirato l'interesse del Padova, che in seguito alla decisione di non confermare Breda, è alla ricerca assidua del prossimo conduttore.

Non solo lui è in lizza, infatti, sono emersi anche i nomi di Ignazio Abate, Michele Mignani, Davide Possanzini, Alberto Aquilani, Alberto Gilardino e Paolo Zanetti. Nomi di assolutà complessità, tenendo conto che hanno attirato l'interesse di compagini di Serie A.