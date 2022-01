Calciomercato Serie B, Bogdan e l’ex Palermo Struna tra gli obiettivi della Ternana

Nella sessione di calciomercato invernale, la Ternana in Serie B punta su Bogdan della Salernitana e su Struna, ex Palermo, svincolato

La Ternana vuole rinforzare il proprio reparto difensivo puntando su due profili di spessore che hanno già giocato in Serie B.

Secondo quanto riportato da TMW, il primo sarebbe Luka Bogdan, difensore classe 1996 della Salernitana che però sta facendo fatica a trovare il suo spazio nel massimo campionato italiano e che sarebbe felice di ritornare a disposizione del tecnico Cristiano Lucarelli, che lo aveva già allenato a Catania e a Livorno. Il secondo profilo sarebbe quello di Aljaz Struna, difensore classe 1990 noto ai tifosi del Palermo per aver militato in rosanero dal 2013 al 2019, con alcuni anni in prestito al Carpi. Attualmente lo sloveno è svincolato, dopo l'esperienza al Montreal nella Major League Soccer.