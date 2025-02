Brunori-Pohjanpalo e quell’abbraccio che sa di gol

La nuova coppia d’attacco rosanero Brunori-Pohjanpalo renderà come si aspettano la società ed i tifosi?

Mediagol ⚽️ 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 09:01)

Il duo d’attacco del Palermo da ieri si chiama Matteo Brunori e Joel Pohjanpalo. Il nuovo acquisto dei rosanero, proveniente dal Venezia, ha già dimostrato con la maglia dei lagunari che la cadetteria la può dominare. 22 reti e 19 sono “solamente” le reti che ha realizzato nelle ultime due stagioni in Serie B, per non parlare dei 6 gol segnati in Serie A in questa prima parte di stagione.

Ora è pronto per la terza volta a riprendersi il comando insieme ad un compagno di reparto speciale. E stiamo parlando proprio di Matteo Brunori, il capitano del Palermo che tutti noi conosciamo. In questi 6 mesi di rosanero l’attaccante italiano non è stato messo nelle condizioni giuste per rendere come nelle passate stagioni, ma ora sembra essere tornato a essere il bomber che tutti noi conosciamo con uno stimolo più intenso, da vero leader.

Con il suo nuovo compagno di reparto finlandese inoltre potrebbe rendere ancor più di prima e quell’abbraccio all’arrivo a Torretta fra i due ha un profumo più intenso, che sa di gol.

Anche Fiordilino ex giocatore rosanero e compagno al Venezia di Joel, intervistato dal Giornale Di Sicilia ha detto la sua sulla nuova coppia d’attacco del Palermo: “Pohjanpalo? Può essere efficace anche con altri assetti, ma il 3-5-2 è un modulo in cui può trovarsi molto bene, visto che lo scorso anno al Venezia con Vanoli ha giocato proprio in quel sistema. Quando ho lavorato con Dionisi, invece, giocavamo con il 4-3-1-2. Avere tre attaccanti di questo livello in Serie B è un lusso che pochi possono permettersi, quindi starà a Dionisi gestire al meglio le rotazioni. Anche con Le Douaron può coesistere. Brunori è più abile nel legare il gioco con la squadra, mentre Pohjanpalo è più un uomo d’area. Possono tranquillamente giocare insieme, perché sono due attaccanti forti ma con caratteristiche diverse”.

Dionisi probabilmente li proverà in allenamento diverse volte per capire come farli rendere al meglio, e perché non vederli già insieme dal primo minuto nella partita contro lo Spezia. Solo il tempo e la formazione ufficiale di domenica ci dirà la verità, ma non è da escludere Le Douaron reduce da 4 gol fino a questo momento in campionato.