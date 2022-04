Brescia-Parma, probabili formazioni: Vazquez out, Moreo in campo dal 1′

Le probabili formazioni della sfida tra Brescia e Parma, in programma questa sera alle 20:30 allo stadio "Rigamonti"

Ha preso il via sabato, la 34^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà questa sera con un big match attesissimo. Alle 20:30, il "Rigamonti", ospiterà il confronto tra Brescia e Parma. Con una classifica corta e con i verdetti ancora tutti da scrivere - dopo le vittorie di Ascoli e Frosinone, gli scaligeri, sono costretti a vincere per potere ancora sperare nei playoff. Anche la formazione biancazzurra, attualmente sesta a quota 58 punti, si trova davanti ad un vero esame da non fallire assolutamente.