Beppe Iachini: “Tornare per rimanere a Palermo? Per ora non so nulla. Rapporto forte con i tifosi”

IL PERIODO A PALERMO, IL COVID E JOE BARONE

Il tecnico ha parlato della sua esperienza in rosanero, oltre che quella a Firenze: "É un piacere tornare in questa città. Tornare per rimanere? Per ora non so nulla. Ho ricevuto proposte ma niente si é concretizzato. Palermo é stata una fetta importante di carriera. Record in serie B? É stato un grande percorso, una promozione con dei record, penso sia stata importante perché sono subentrato e abbiamo fatto una grande cavalcata, valorizzando giocatori che poi sono stati importanti per la squadra e poi abbiamo fatto due stagioni buone in Serie A. L’amore della piazza? C’è sempre stato un rapporto forte, prima come calciatore. Poi però c’è stata la parentesi da allenatore e ci sono state belle soddisfazioni e ricordi che ci legano ed é una bellissima gioia tornare. Esperienza alla Fiorentina? Bellissima. Anche lì sono arrivato subentrando e non era facile, abbiamo fatto un bellissimo lavoro insieme con dirigenti preparati come Joe Barone. Ma é stata un'annata difficile (la stagione del Covid), il campionato si é fermato, bisognava essere in ottima condizione per riprendere e poi quando siamo ripartiti abbiamo avuto praticamente tutta la squadra colpita dal covid, ma quando siamo arrivati abbiamo avuto una media da Europa, valorizzato giocatori come Vlahovic e Chiesa. Nello stesso tempo abbiamo concluso l’anno al decimo posto. Di Barone porto un ottimo ricordo", ha concluso Iachini.