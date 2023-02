Benevento, nuova tegola dopo Glik: anche Ciano costretto ad operarsi

Cattive notizie per il Benevento, dopo il successo maturato contro il Brescia, che aveva contribuito ad alzare il morale della squadra in vista del prossimo impegno contro l'Ascoli. L'infermeria delle "Streghe", infatti, è sempre più piena.

Come riportato da Il Mattino di Benevento infatti, dopo Glik, anche Camillo Ciano dovrà operarsi per una lesione al menisco del ginocchio sinistro. Stesse tempistiche per i due calciatori, costretti ai box per un mese e mezzo, il cui rientro è previsto per le ultime 6 o 7 partite di campionato. Nella giornata di oggi effettueranno gli esami anche Paleari, Pettinari e Capellini.