Bari-Frosinone, probabili formazioni: Cheddira sfida Insigne, big match in Serie B

Quasi tutto pronto per Bari-Frosinone. Il match - valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B - è in programma alle ore 16.15 in un San Nicola che si prospetta letteralmente infuocato. Saranno, infatti, circa 50mila gli spettatori per novanta minuti che valgono da soli il prezzo del biglietto.