Bari, Di Cesare: “A Terni per vincere e basta, non ci faremo prendere dall’ansia”

Le parole del capitano del Bari, Valerio Di Cesare, a margine del pareggio maturato contro la Ternana.

Mediagol ⚽️ 18 maggio - 16:00

Al termine della gara interna pareggiata contro la Ternana nei play-out di Serie B, il capitano biancorosso, Valerio Di Cesare, ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando la prova offerta dai galletti.

"Oggi siamo partiti benissimo, poi siamo andati in difficoltà. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, ma poi abbiamo preso un gol che non si deve prendere. Ci hanno sorpreso, hanno giocatori giovani e altri molto bravi come Pereiro, che non c'entra nulla nella categoria. Se questa squadra è arrivata quart'ultima significa che ha dei limiti. Non so quali, ma adesso non conta nulla: giovedì dobbiamo vincere e basta".

Sull'importanza della gara di oggi: "Era fondamentale, ci giochiamo la vita. È più importante della finale dello scorso anno, se perdi i playout vai in Lega Pro. Per me buttare questi 6 anni sarebbe terribile".

Sul saluto al San Nicola: "Non mi sarei aspettato tante cose in questi anni. L'addio me l'ero sognato diversamente, sono l'unico a dare l'addio in questo modo da sfigato. Voglio ringraziare tutti, è stato emozionante. Avrei preferito farlo in un altro modo ma lo prendo così. Io mi voglio salvare, non voglio finire la carriera con la retrocessione. Non me lo perdonerei mai. Io sono mezzo matto, magari ci ripenso, perchè terminare così non potrei accettarlo".

Sul ritorno: "Non dobbiamo farci prendere dall'ansia, la partita dura oltre novanta minuti. Dobbiamo usare la testa, è la partita più importante della mia carriera. Speriamo di chiudere in un certo modo".

