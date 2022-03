Verona, striscione contro il Napoli: la Procura apre un’inchiesta per odio razziale

E' apparso nei pressi del "Bentegodi" lo striscione shock degli ultrà neonazisti e razzisti dell'Hellas Verona: la Procura apre un'inchiesta

Non si spengono i riflettori sullo striscione vergognoso affisso pochi giorni fa nei pressi dello stadio "Bentegodi" di Verona, dagli ultrà neonazisti dell'Hellas, a poche ore dalla sfida di campionato contro il Napoli. Le bandiere di Russia e Ucraina e le coordinate del capoluogo campano, potrebbero infatti portare all'apertura di un'inchiesta per istigazione a delinquere con aggravante per odio razziale. Nel frattempo, la Digos è impegnata ad individuare i responsabili. A darne notizia è "La Gazzetta dello Sport".