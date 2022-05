Verona-Milan 1-3, Pioli torna primo grazie a un super Tonali. Chiude i conti Florenzi

Il Milan vince contro l'Hellas Verona grazie alla doppietta di Tonali ed il gol di Florenzi. Pioli sorpassa l'Inter al comando della Serie A

La partita si era sbloccata al 17’ in favore dei rossoneri col gol da rapinatore d’area di rigore da parte di Tonali. Tuttavia, dopo qualche minuto, la rete è stata annullata dal VAR per fuorigioco del centrocampista rossonero. Gol del vantaggio che è arrivato al 39’ ma non in favore del Milan, bensì dell’Hellas Verona grazie alla firma di Faraoni che da pochi passi ha insaccato su suggerimento di Barak. Al tramonto del primo tempo è arrivato il pareggio della formazione di Pioli: Leao è ripartito in velocità ed in area di rigore ha servito Tonali che ancora una volta ha superato Montipò ma in questo caso ha potuto festeggiare la propria rete. Al 50’ completa la rimonta il Milan ed ancora una volta la firma è del centrocampista ex Brescia con l’ennesimo assist di Leao che ha staccato in velocità Barak per poi servire Tonali. All'87' ha chiuso i conti il subentrato Florenzi con un'azione personale tra velocità e potenza a trafiggere col destro Montipò.