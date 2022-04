Verona-Genoa, probabili formazioni: Simeone sfida la sua ex. Blessin vuole salvarsi

Questa le probabili formazioni del posticipo del lunedì di Serie A tra Hellas Verona e Genoa in programma al Bentegodi alle ore 18.30

Mediagol ⚽️

La sfida tra Hellas Verona e Genoa è pesantissima per mister Blessin, che dopo la serie di pareggi ha ringraziato Portanova per aver ottenuto la sua prima vittoria in Serie A.

La formazione ligure ha assistito con piacere alla goleada inflitta dall'Udinese al Cagliari, consci che vincendo al "Bentegodi" nel posticipo del lunedì delle 18.30, si aggancerebbe in classifica proprio la compagine sarda. Un'occasione da non perdere per il Genoa che può ancora sperare di ottenere una salvezza in Serie A che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile. Gli indisponibili per Blessin sono Cambiaso e Vanheusden, oltre allo squalificato Ostigard.

Per l'Hellas Verona difficile immaginare obiettivi diversi da quello della salvezza tranquilla. Per il terzo campionato consecutivo, però, gli scaligeri potrebbero concludere il campionato nella prima metà della classifica. Non sono poche le assenze per mister Tudor, che dovrà rinunciare a Miguel Veloso, Lasagna, Pandur e Dawidowicz. In attacco ci si affida all'ex della serata: Giovanni Simeone.

Queste le probabili formazioni del match in programma allo stadio "Bentegodi" alle 18.30:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Vasquez, Criscito; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin.