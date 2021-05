Venezia, l’ex Palermo Fiordilino vola in Serie A: “Un sogno che si avvera”. E Accardi…

Il Venezia batte il Cittadella nella finale dei playoff di Serie B e conquista la massima serie.

Dopo 19 anni e tre fallimenti il Venezia ritrova serie A, grazie all’1-1 maturato nel derby veneto contro il Cittadella andato in scena allo stadio Penzo. A decidere è Bocalon al 93′ con un gol pesantissimo che regala la promozione ai lagunari, dopo l’1-0 dell’andata. A seguire l’Empoli e la Salernitana la terza squadra promossa in serie A è dunque il Venezia, che traballa nella prima frazione di gara fino a subire la rete di Proia al 25°, ma si rialza in extremis dando vita ad un finale caldissimo culminato al triplice fischio con la promozione in massima serie. Tanti i protagonisti di questa storica impresa, tra questi l’ex Palermo Luca Fiordilino, che tramite Instagram ha voluto festeggiare l’importante obiettivo centrato dalla sua squadra.

“Un sogno che si avvera siamo in serie A. Daiiiiiiiiiiiii”.

A complimentarsi con l’ex Palermo, anche l’attuale difensore rosanero Andrea Accardi, con un commento al miele dal sapore tutto siciliano: “Sangu mio queste soddisfazioni e sono sicurissimo che ne arriveranno tantissime altre!!!!”.