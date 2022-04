Spezia-Inter, formazioni ufficiali: fuori Lautaro Martinez e Verde, Dumfries dal 1′

Le formazioni ufficiali di Spezia-Inter, primo anticipo della 33a giornata di Serie A, in programma alle ore 19

Inter a caccia di punti per lo scudetto, dopo le due vittorie consecutive contro Juventus e Verona. Lo Spezia ha virtualmente la salvezza in tasca, buon rendimento nelle ultime per la compagine di Thiago Motta, ex di giornata. All' "Alberto Picco" in campo alle 19 per il primo anticipo del venerdì, valido per la 33a giornata. Di seguito le scelte ufficiali di Motta e Inzaghi: