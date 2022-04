Spezia-Inter 1-3, Brozovic, Lautaro e Sanchez riportano Inzaghi in cima alla Serie A

L'Inter ha battuto lo Spezia al "Picco" e si è ripresa momentaneamente il primo posto della classifica di Serie A, in attesa del Milan

L'Inter ritorna in cima alla classifica di Serie A. Al "Picco" la formazione di Simone Inzaghi ha battuto lo Spezia per 1-3 ed ha sorpassato momentaneamente il Napoli ed il Milan in vetta. Lo Spezia di Thiago Motta resta comunque distante dalla zona retrocessione.