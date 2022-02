Spezia-Fiorentina, probabili formazioni: Italiano contro la sua ex si affida a Piatek

Questa la preview del posticipo di Serie A tra Spezia e Fiorentina. Italiano da ex sfida Thiago Motta che da mister non è più una sorpresa

Mediagol ⚽️

A cura di Davide Raja

La venticinquesima giornata di Serie A chiuderà con il posticipo del lunedì tra Spezia e Fiorentina, in programma allo stadio "Picco" alle ore 20.45. Una sfida tra due squadre in palla che non mollano un centimetro.

Lo Spezia in questo momento è una delle formazioni più in forma in Italia. Dopo un periodo pieno di incertezze, Thiago Motta ha trovato la giusta quadra con la compagine ligure, vincendo a Napoli e a San Siro sponda rossonera. Come se non bastasse, lo Spezia ha vinto entrambi i derby (con il medesimo risultato di 1-0) contro Genoa e Sampdoria. L'ultimo risultato è un pareggio per 2-2 contro la Salernitana ma in rimonta, contro la formazione di Colantuono affamata di punti salvezza. Gli indisponibili per gli spezzini sono Bastoni, Sher e Leo' Sena.

Vola sulle ali dell'entusiasmo la Fiorentina che ormai ha dimenticato la batosta casalinga contro la Lazio per 0-3, con i viola storditi da Immobile e Milinkovic-Savic. Dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus dell'ex Vlahovic, eliminando l'Atalanta al Gweiss Stadium all'ultima azione di gioco grazie al guizzo di Milenkovic. Vincere contro la "dea" in inferiorità numerica è una grande soddisfazione per il tecnico Italiano che lunedì sera tornerà al "Picco", uno stadio che conosce molto bene avendo allenato ma soprattutto salvato dalla retrocessione lo Spezia nella passata stagione. In campionato, la Fiorentina ha bisogno dei tre punti se vuole continuare a tallonare le squadre che lottano per conquistare un posto in Europa. Due pezzi pregiati mancheranno nello scacchiere viola per squalifica: trattasi dei centrocampisti Torreira e Bonaventura.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 20.45:

SPEZIA (4-3-2-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Verde, Maggiore, Gyasi; Manaj. Allenatore: Thiago Motta.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano.