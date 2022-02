Spezia-Fiorentina 1-2, Piatek croce e delizia: Agudelo illude, decide Amrabat

La Fiorentina vince in extremis il posticipo della 25a giornata di Serie A contro lo Spezia, la decide Amrabat nel finale

Dopo la cocente sconfitta contro la Lazio , la Fiorentina torna a vincere in campionato dopo il successo in Coppa Italia contro l' Atalanta . La compagine di Italiano la spunta nel finale contro lo Spezia, nel match valido per la 25a giornata di Serie A .

Fiorentina che spreca la prima grande occasione della gara al quarto d'ora, Piatek stampa il palo sul penalty concesso dall'arbitro Marchetti per fallo di Reca su Nico Gonzalez. Al ventinovesimo altra occasione per la viola nuovamente con Gonzalez, Provedel è bravo a intercettare il tiro dell'esterno delle Fiorentina. Allo scadere della prima frazione l'attaccante ex Genoa si fa perdonare per l'errore iniziale, il polacco non può sbagliare a tu per tu con l'estremo difensore spezzino.