Serie A, Verona-Juventus: le formazioni ufficiali del match del “Bentegodi”

Ecco le formazioni ufficiali di Verona-Juventus , secondo anticipo del sabato di Serie A e valido per l'undicesima giornata, in programma allo stadio "Marcantonio Bentegodi" alle ore 18.

I gialloblu vivono un momento di ripresa importante in campionato, dopo l'arrivo in panchina di Igor Tudor. Il tecnico croato si affida al rodato tridente d'attacco composto da Barak e Caprari dietro l'unica punta Simeone. Massimiliano Allegri deve invece riscattare la sconfitta subita in extremis contro il Sassuolo. Ancora titolare Bonucci, riposa invece Locatelli, riproposto in avanti il tandem Dybala-Morata.