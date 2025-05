Serie A, ultima chiamata per la  salvezza

La situazione nella zona rossa al termine della 37° giornata

⚽️ 19 maggio - 09:00

Si è conclusa anche questa penultima giornata di Serie A, campionato che per adesso ha confermato solo un verdetto: la retrocessione del Monza; per quanto riguarda scudetto, lotta alle coppe europee e soprattutto retrocessione, è tutto da decidere.

La lotta salvezza si fa sempre più serrata, in cui ogni passo falso può costare una stagione intera; in questa 37’ giornata ci sono stati verdetti importantissimi, soprattutto per Empoli,Lecce & Parma: le prime due sono riuscite a strappare 3 punti di vitale importanza, contro rispettivamente, Monza e Torino con i risultati di 1-3 e 1-0 che rappresentano passi significativi per una permanenza in serie A.

Discorso diverso per il Parma che riesce, con uno 0-0 a fermare il Napoli (che dovrà rinviare la gioia scudetto eventualmente all’ultima giornata), un pareggio molto risicato per gli uomini di Chivu che alla fine sono riusciti con le unghie e con i denti. Pessime notizie invece per il Venezia nello scontro contro il Cagliari: un secco 3-0 da parte dei padroni di casa che sono riusciti a ottenere la matematica salvezza e hanno condannato i Lagunari a giocarsi il tutto per tutto nella sfida contro la Juventus.

La situazione a livello di classifica rimane molto serrate, con le 4 squadre appaiate tra 4 punti: dal Venezia penultimo con 29 al Parma 16’ con 33 ed in mezzo a 31 duellano Empoli e Lecce. La prossima giornata sarà come una finale a tutti gli effetti per le 4 compagini, che rischiano la loro permanenza nel prossimo campionato di Serie A.