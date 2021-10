Serie A: stecca la Juventus, l’Atalanta batte un colpo. La classifica aggiornata

Sono da poco passati all'archivio tre match della corrente giornata di Serie A: sconfitta della Juventus contro il Sassuolo, l'Atalanta vince a Genoa

Si sono da poco concluse tre delle sfide valide per la decima giornata di Serie A. Il Verona di Tudor ha acciuffato in extremis un buon punto in quel di Udine. Dopo l'iniziale vantaggio dell'Udinese con Success al 3' minuto di gioco, Barak ha trasformato in modo impeccabile un tiro dal dischetto concesso nel finale dal direttore di gara. A Genoa l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha vinto in rimonta ai danni della Sampdoria di D'Aversa. A segno per la DeaZapata e l'ex PalermoIlicic, oltre che un autogol di Askildsen, in risposta all'iniziale vantaggio di Caputo. A Torino la sorpresa della giornata con il Sassuolo che ha espugnato l'Allianz Stadium grazie al gol nel finale di Lopez. Alla Juventus di Massimiliano Allegri non è bastato il gol di McKennie dopo l'iniziale vantaggio neroverde firmato Frattesi. Di seguito, la classifica aggiornata del massimo campionato italiano.