Serie A, Sassuolo-Venezia: le formazioni ufficiali del match del “Mapei Stadium”

Formazioni ufficiali di Sassuolo-Venezia, match valido per la nona giornata di Serie A, in programma al "Mapei Stadium" alle ore 18

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match delle ore 18:00 tra Sassuolo e Venezia, valido per la nona giornata di Serie A. Federico Dionisi, tecnico dei neroverdi, schiera per la prima volta insieme Scamacca e Raspadori, al posto dell'infortunato Boga. Per l'allenatore degli ospiti, Paolo Zanetti, sono assenti due pedine importanti come Aramu e Jhonsen, dentro quindi Haps a centrocampo e Okereke in avanti.