Serie A, Roma-Spezia 2-0: Smalling e Ibanez regalano a Mourinho il successo

Il commento del posticipo del lunedì sera di Serie A che ha visto i giallorossi prevalere sui liguri

La Roma dopo un periodo ricco di difficoltà, con i risultati che nelle ultime settimane sono mancati e la classifica che ha visto i giallorossi allontanarsi dalle zone più nobili della classifica. Il match di questa sera contro la Spezia ha fornito agli uomini di Josè Mourinho un'ottima chance per ritrovare i tre punti. Buona prestazione dei capitolini che hanno condotto per larghi tratti il match, guidati da una buona prestazione difensiva di Smalling e Ibanez che hanno pure segnato le due reti.

Lo Spezia avrebbe meritato qualcosa in più, ha affrontato il match con grande spensieratezza e provando a fare male ai giallorossi che però hanno retto senza particolari problemi. Successo importante per la società dei Friedkin che adesso si prepara nella prossima giornata ad affrontare l'incendiata Atalanta, che nell'ultimo periodo appare in forma smagliante.