Serie A, risultati e classifica 36ª giornata: Accorcio in vetta, colpo Milan. Ok Empoli

Si è appena conclusa la trentaseiesima giornata di Serie A, che ha regalato molte emozioni e ribaltamenti. Partendo dalla vetta, in cui l'Inter ha recuperato due punti al Napoli, in virtù del pareggio contro il Genoa da parte dei partenopei. 2-0, invece, il totale con cui i nerazzurri hanno battuto il Torino: ora la distanza è di un solo punto. Bagarre in zona Champions, in cui Juve e Lazio, al termine di un match combattuto, hanno dovuto dividersi la posta in palio, decisivo il gol in pieno recupero di Vecino per i biancocelesti. Sconfitta della Roma con l'Atalanta, che quindi perde l'occasione di raggiungere il quarto posto. Crolla il Bologna, contro il Milan: rossoneri che vincono la terza partita consecutiva, rilanciandosi per l'europa nonostante il ritardo di punti. Vince il Como contro il Cagliari - che rimane al quattordicesimo posto - alla sesta vittoria consecutiva, che probabilmente saluterà Fabregas al termine di questa stagione: le parole in conferenza sanno di addio. Lotta per non retrocedere molto animata, con l'Empoli che vince contro il Parma e si porta a 28 punti, gli stessi del Lecce. Proprio i giallorossi hanno trovato il pareggio contro il Verona, dopo essere passati in vantaggio. Ma è il Venezia a fare il colpo della giornata: vittoria per 2-1 contro la Fiorentina e, al momento, i veneti si trovano in zona salvezza. Menzione per il Monza che scongiura la possiblità di diventare la peggior squadra della massima serie di sempre a livello di punti, grazie alla vittoria contro l'Udinese.