Serie A, orgoglio Salernitana contro la Sampdoria. Vince Cagliari, poker dell’Udinese

La Salernitana trova una vittoria a Marassi contro la Sampdoria. Il Cagliari respira dopo la vittoria contro il Sassuolo. Empoli strapazzato

La Salernitana un po' a sorpresa è riuscita a sbancare il "Ferraris" per 1-2, merito delle reti iniziali siglate da Fazio ed Ederson. Per i blucerchiati, che non sono ancora matematicamente salvi, gol della consolazione con Caputo. Il tecnico granata Nicola si gode la vittoria ma sa bene che la scalata verso la salvezza è quasi impossibile.