Serie A, ok Napoli a Bologna, miracolo Spezia col Milan: il commento dei posticipi

Il commento ai due posticipi che hanno visto il Napoli battere per 0-2 il Bologna, con il Milan che invece esce sconfitto per 1-2 dal match di 'San Siro' contro lo Spezia

Destino opposto per Napoli e Milan nei posticipi della 22esima giornata di Serie A . In attesa che il match tra Fiorentina e Genoa chiuda il turno del campionato italiano, si sono giocate nel pomeriggio due gare molto entusiasmanti e colme di contenuti tecnici, agonistici ed emozionali.

Il Napoli prosegue la sua serie positiva di risultati, e sul rettangolo verde del 'Dall'Ara' batte il Bologna con il punteggio di 0-2. Un risultato che fa comunque onore ad una squadra profondamente rimaneggiata e in piena emergenza come quella guidata da Sinisa Mihajlovic, che mette comunque in difficoltà i partenopei per gran parte della sfida, dimostrando grande carattere anche con un doppio svantaggio da rimontare. È la doppietta di Irving Lozano a fare felice LucianoSpalletti, con il messicano che torna ad incidere dopo aver passato un periodo complicato a causa di infortuni e continui stop.