Serie A, nuovo comunicato della Lega: “Fissato incontro con Ministeri e FIGC per giungere a protocollo condiviso”

Fa ancora discutere lo spinoso tema relativo la ripresa degli allenamenti.

Dopo il vertice svoltosi nel pomeriggio tra i rappresentanti dei club di Serie A e i medici, la Lega Serie A, ha diramato una nota ufficiale in cui viene annunciato un nuovo incontro con i vertici della FMSI e con la FIGC per trovare una soluzione condivisa relativa al nuovo protocollo Figc integrato con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del Governo.

“Si è svolta questo pomeriggio in video conferenza una riunione tra rappresentanti delle Società e medici delle stesse per un’analisi delle indicazioni sulla ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio. L’incontro si è svolto in un clima propositivo e di collaborazione tra Club e componente medica, con l’obiettivo di trovare soluzioni idonee e praticabili nell’applicazione delle istruzioni ricevute, con particolare riferimento alla quarantena di gruppo e alla responsabilità dei medici sportivi.

A tale proposito domani mattina la Lega Serie A, insieme ai vertici della FMSI e al Dott. Nanni, si riunirà con la Figc, per individuare insieme un percorso costruttivo di confronto con il Ministro della Salute, con il Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, con il CTS, e giungere a un protocollo condiviso.”