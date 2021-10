Serie A, le formazioni ufficiali dei match: Luis Alberto titolare, riposa Dzeko

Formazioni ufficiali dei match delle 20:45 validi per la decima giornata di Serie A. Turnover per l'Inter, fuori Dzeko e Skriniar, torna titolare Luis Alberto nella Lazio. Roma con i titolari, nel Cagliari dentro Pavoletti

Formazioni ufficiali dei match delle 20:45 nel secondo turno infrasettimanale di Serie A , valido per la decima giornata di campionato. In campo le gare Cagliari-Roma , Empoli-Inter e Lazio-Fiorentina .

Nella Lazio torna titolare Luis Alberto dopo la panchina di Verona, Fiorentina con il tridente Sottil-Callejon-Vlahovic. Turnover per l'Inter, riposano Dzeko e Skriniar, dentro D'Ambrosio e Sanchez. Mourinho non cambia, dentro i titolarissimi per la sfida contro il Cagliari. Nei rossoblu fuori Keità per Pavoletti.