Serie A, Lazio, che pari con l’Empoli! Doppio Caprari e il Verona espugna La Spezia

Lazio-Empoli finisce 3-3 con Immobile e Milinkovic-Savic che salvano Sarri. Una doppietta di Caprari decide Spezia-Hellas Verona

Partita folle all'"Olimpico" di Roma in cui è successo davvero di tutto. Inizio da incubo per i ragazzi di Sarri che subiscono nei primi nove minuti di gioco l'uno-due terrificante dei toscani con il solito Bajrami, vincente dal dischetto, e con Zurkowski. Al 14' ci ha pensato Ciro Immobile ad accorciare le distanze smarcandosi e superando di testa Vicario. Al 66' è arrivato il pareggio dei biancocelesti con la girata vincente di Milinkovic-Savic, su assist di Felipe Anderson. L'Empoli però non molla mai ed al 75' è Di Francesco a riportare i suoi in vantaggio grazie alla gran percussione del compagno Marchizza. La Lazio avrebbe trovato il gol del pareggio pochi minuti più tardi ma la rete è stata annullata dal VAR a causa di un tocco con la mano di Patric. Altra chance per la formazione di Sarri all'86' con un calcio di rigore che però è stato parato da Vicario, il quale ha intuito il movimento e la direzione di Immobile. Quando tutto sembrava finito, al 90+3' è di nuovo Milinkovic-Savic a rimettere in piedi la Lazio, realizzando il 3-3 finale appoggiando di testa in porta il pallone servitogli da Zaccagni. L'Empoli di Andreazzoli stava per compiere l'ennesima impresa in trasferta di quest'anno ma sa bene che per la Lazio questo pareggio casalingo lascia un po' di amaro in bocca, seppur arrivato allo scadere.