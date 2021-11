Serie A: Lazio a valanga sulla Salernitana, Napoli fermato dal Verona. La classifica

La Lazio di Maurizio Sarri si è imposta per tre a zero sulla Salernitana, solo un pari per il Napoli di Luciano Spaletti contro il Verona

Mediagol (nic) ⚽️

Sono passate agli archivi le due sfide di Serie A del pomeriggio odierno.

Allo stadio Olimpico di Roma la Lazio di Maurizio Sarri si è imposta contro la Salernitana di Stefano Colantuono con gol e calcio champagne. Ad aprire il match al minuto 31' l'uomo dei record Ciro Immobile su assist di Pedro. Proprio quest'ultimo cinque minuti dopo ha raddoppiato ipotecando la sfida già nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo la firma di Luis Alberto ha chiuso definitivamente il match rilanciando la Lazio nelle zone nobili della classifica.

Allo stadio Diego Armando Maradona colpaccio del Verona di Tudor che ha strappato un punto d'oro alla franchigia partenopea grazie alla zampata del CholitoSimeone che è valsa il momentaneo vantaggio degli ospiti. Al minuto 18' è arrivato il pareggio del Napoli con Giovanni Di Lorenzo lesto a sfruttare un assist di Fabian Ruiz. Questa sera il derby di Milano con il diavolo rossonero che ha l'opportunità di staccare proprio Insigne e compagni in classifica.

Di seguito, la classifica aggiornata del massimo campionato italiano.