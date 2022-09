Serie A, il Monza batte la Juventus con Gytkjaer. Poker della Lazio, ok Fiorentina

Tutto facile per la Lazio di Maurizio Sarri che ha superato agilmente l'ostacolo Cremonese con un poker servito dalla doppietta di Ciro Immobile ed i gol di Milinkovic-Savic e Pedro. Vince 2-0 la Fiorentina contro l'Hellas Verona grazie alla firma decisiva di Ikoné su assist di Venuti, mentre il ghiaccio alla partita è arrivato allo scadere con Nico Gonzalez. Continua a deludere la Juventus, in uno dei momenti sportivamente più difficili dell'ultimo decennio, con il Monza che da ultimo in classifica è riuscito ad imporsi contro i bianconeri ridotti in inferiorità numerica a causa della gomitata di Angel Di Maria, sanzionata con un cartellino rosso. Gytkjaer, abile ad infilarsi in mezzo alla difesa bianconera, ha calciato di prima intenzione nell'area piccola sfruttando il traversone di Ciurria, firmando la vittoria del neo tecnico monzese Raffaele Palladino e facendo diventare ancora più traballante la panchina di Massimiliano Allegri. Prima storica vittoria in Serie A per il Monza che arriva contro la Juventus.