Nella giornata odierna, si sono disputati altri match validi per la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 il Como ha affrontato la Lazio, tra le mura amiche vincendo 2-0, dopo aver offerto una prestazione al dir poco perfetta. Nel medesimo orario, il Cagliari ha sfidato la Fiorentina, all'"Unipol Domus". Il match è terminato con il risultato di 1-1, con il vantaggio della formazione di Pioli arrivato a metà del secondo tempo, e il pareggio dei sardi raggiunto negli ultimi sgoccioli di gara.
Serie A, i risultati delle sfide odierne: Como al top, Juve ok, bene il Pisa
I risultati dei match odierni validi per la prima giornata di Serie A
Alle 21:00 la Juventus, ha fatto gli onori di casa, al Parma. La partita tra i ducali e i bianconeri, è terminato con il risultato di 2-0 in favore della formazione di casa. La squadra di Tudor, dopo un primo tempo mediocre, nel secondo tempo ha dominato il possesso della palla, andando in rete in due occasioni.
Nell'identico orario, il Pisa, debuttante nella massima serie dopo anni di assenza, ha sfidato l'Atalanta in trasferta. La sfida è terminata con il risultato di 1-1, con un gol per tempo.
