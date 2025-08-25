Serie A, i risultati delle sfide odierne: Como al top, Juve ok, bene il Pisa

Nella giornata odierna, si sono disputati altri match validi per la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 il Como ha affrontato la Lazio, tra le mura amiche vincendo 2-0, dopo aver offerto una prestazione al dir poco perfetta. Nel medesimo orario, il Cagliari ha sfidato la Fiorentina, all'"Unipol Domus". Il match è terminato con il risultato di 1-1, con il vantaggio della formazione di Pioli arrivato a metà del secondo tempo, e il pareggio dei sardi raggiunto negli ultimi sgoccioli di gara.