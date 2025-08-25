Nella giornata odierna si sono disputati gli ultimi 2 match della prima giornata di Serie A:
Serie A
Serie A, i risultati dei match odierni: Inter incontenibile, pari tra Udinese e Verona
I risultati dei match che hanno chiuso la prima giornata di Serie A
Alle 18:00 l'Udinese ha fatto gli onori di casa al Verona, pareggiando 1-1, dopo un match particolarmente combattuto, tra due compagini che partono con l'obiettivo della salvezza.
Alle 21:00 l'Inter ha sfidato il Torino a "San Siro", vincendo 5-0, dopo aver offerto una prestazione al dir poco perfetta, e senza aver rischiato nemmeno in un'occasione di subire gol.
© RIPRODUZIONE RISERVATA