Serie A, Cagliari-Bologna: le formazioni ufficiali del posticipo della 21a giornata

Le formazioni ufficiali di Bologna-Cagliari, match valido per la ventunesima giornata di Serie A, in programma alle 20:45

Si conclude con la gara tra Cagliari e Bologna il ventunesimo turno di Serie A. Inizialmente bloccato dall'Asl, il Bologna ha ricevuto poi l'ok dalle autorità sanitarie per terminare la quarantena, che non non ha permesso alla compagine di Mihajlovic di scendere in campo la giornata precedente contro l'Inter.