Serie A, 34a giornata: doppio Lukic e Spezia ko, l’Atalanta ne fa tre al Venezia

Conclusi i primi due anticipi del sabato di Serie A, validi per la 34a giornata. Vincono Atalanta e Torino, ko Venezia e Spezia

Ai granata basta un gol per tempo per stendere lo Spezia , doppietta di Sasha Lukic . Torino subito in vantaggio dopo quattro minuti, calcio di rigore concesso dall'arbitro Ghersini per fallo di Erlic , il numero 10 di Juric trasforma perfettamente. Dopo un primo tempo soporifero, nella ripresa il Torino sfiora il raddoppio con Sanabria ma Provedel si oppone al meglio. Il gol è però nell'aria, al minuto 69 arriva la seconda firma personale di Lukic con una gran botta dal limite dell'area. Nel recupero contatto in area di rigore tra Manaj e un difensore granata, penalty concesso allo Spezia che lo stesso 9 insacca spiazzando Milinkovic-Savic .

Dopo tre sconfitte consecutive, l'Atalanta torna a fare punti. La Dea va in svantaggio al quinto di gioco con la rete di Henry, l'arbitro Fourneau annulla però la rete con l'ausilio del VAR per una segnalazione di fuorigioco. Allo scadere del primo tempo Pasalic porta in vantaggio l'Atalanta, palla recuperata in area di rigore e il croato non sbaglia. Pronti via e nella ripresa la Dea trova subito il raddoppio con Zapata, assist perfetto di Luis Muriel per l'ex Napoli che infila Maenpaa. Al minuto 58 il numero 9 si mette in proprio, il tiro a giro termina però dritto sul palo. Cinque minuti più tardi tris nerazzurro con lo stesso Muriel, imbeccato da Zappacosta. Al 68esimo il Venezia ha l'occasione di rientrare in partite ma il colpo di testa di Henry si infrange sul palo con Musso battuto. Nel finale spazio per il gol della bandiera dei lagunari con Crnigoj, che da pochi metri non sbaglia sull'invito di Nsame.