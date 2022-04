Serie A, 33a giornata: solo pari per il Napoli, Milan a -4. Verona stende l’Atalanta

Chiusa la 33a giornata di Serie A con i posticipi del lunedì. Pari tra Napoli e Roma, il Verona supera in trasferta l'Atalanta

Terminati anche i due posticipi della 33a giornata di Serie A . Stop per il Napoli in vista della volata scudetto, gli azzurri non vanno oltre l'1-1 contro la Roma . Cade l'Atalanta in casa contro il Verona.

Terza sconfitta consecutiva per l'Atalanta in campionato, dopo quelle rimediate contro Sassuolo e Napoli. Al "Gewiss Stadium" trionfa il Verona di Tudor con una rete per tempo. Pochi secondi prima dello scadere della prima frazione, Simeone crossa bene in area e trova la testa di Ceccherini per il vantaggio scaligero. Nella ripresa gli ospiti raddoppiano con l'autogol sfortunato di Koopmeiners: al termine di un'azione corale del Verona, la palla è sui piedi di Ilic che calcia in porta e trova la parata di Musso, la sfera sbatte però sul corpo dell'olandese e rotola in porta. A nulla serve il primo gol in Serie A di Scalvini, imbeccato nel finale da Zappacosta al centro dell'area gialloblu. Verona che si porta adesso al nono posto, a -3 proprio dall'Atalanta.