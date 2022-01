Serie A, 23a giornata: poker Napoli, Torino e Sassuolo pari in extremis. Spezia ok

Terminate le gare delle 15 della 23a giornata di Serie A. Vince il Napoli con la Salernitana, pareggio tra Torino e Sassuolo, vince lo Spezia

⚽️

Terminate le gare delle 15 valide per la 23a giornata di Serie A. Napoli a valanga nel derby con la Salernitana, pari in extremis tra Torino e Sassuolo, tre punti per lo Spezia contro la Sampdoria.

Il Napoli non delude le aspettative e cala il poker nel derby interno con la Salernitana. Vantaggio azzurro con la prima rete in campionato di Juan Jesus, sugli sviluppi di un corner dalla destra. Ospiti che trovano il pareggio al minuto 33 con Bonazzoli, libero di insaccare davanti a Meret. Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio, Dries Mertens firma allo scadere il secondo gol degli azzurri, il belga trasforma un rigore concesso dall'arbitro Pairetto per fallo di Veseli in area.

Nei primi minuti della ripresa i partenopei chiudono virtualmente la partita con il colpo di testa di Rrahmani, l'ex Verona batte Belec per la terza volta. A siglare il poker ci pensa il nuovo entrato Insigne, nuovo fallo di Veseli - espulso - e nuovo penalty per il Napoli. Il numero 24 raggiunge quindi Maradona nella classifica dei gol all time con gli azzurri.

Spezia che conquista tre punti fondamentali per la salvezza, al "Picco" i bianconeri superano di misura la Sampdoria, alla prima per Giampaolo. Nel primo tempo l'unica occasione è per Gabbiadini, il tiro però esce di poco a lato. Nella ripresa ancora i blucerchiati vanno vicino al gol con Caputo, Provedel si oppone all'ex Sassuolo. Al minuto 69 ancora Caputo, stavolta di testa, la sua frustata si stampa sul palo. Nella ripartenza lo Spezia trova la rete del vantaggio con Daniele Verde, raggiunto in area di rigore dal cross morbido di Agudelo.

Torino che invece viene raggiunto dal Sassuolo dopo un vantaggio durato 89 minuti. Gara sbloccata dalla rete di Sanabria al quarto d'ora, i granata cercano invano il raddoppio che non arriva mentre il Sassuolo non riesce a creare occasioni nitide. Allo scadere e al primo tiro in porta, i neroverdi trovano il pari con il settimo gol in campionato di Giacomo Raspadori, servito da Berardi in area piccola.

Di seguito la classifica in attesa dei restanti match della domenica:

Inter 53

Napoli 49

Milan 48 *

Atalanta 42

Juventus 41 *

Fiorentina 36

Lazio 35

Roma 35 *

Verona 33

Torino 32

Empoli 29 *

Sassuolo 29

Bologna 27

Spezia 25

Sampdoria 20

Udinese 20

Venezia 18

Cagliari 17

Genoa 12

Salernitana 11

*una partita in meno