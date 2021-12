Serie A, 15a giornata: +3 Inter, debacle Roma a Bologna. La classifica aggiornata

Nei match validi per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, l'Inter di Simone Inzaghi ha battuto lo Spezia, la Roma di José Mourinho è caduta sotto i colpi del Bologna

Si sono da poco concluse due delle sfide valide per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. L'Inter di Simone Inzaghi ha battuto lo Spezia grazie al gol di Gagliardini e al rigore trasformato impeccabilmente da Lautaro Martinez. Nerazzurri che si portano al secondo posto in classifica ad una lunghezza dalla squadra di Spalletti in attesa degli impegni di Milan e Napoli. La Roma di José Mourinho ha, invece, perso di misura contro il Bologna grazie alla realizzazione di Svanberg.